Door: redactie

5/01/17 - 23u58 Bron: Belga

Dan Coats. © ap.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump kiest voor de (Republikeinse) oud-senator Daniel 'Dan' Coats als nieuwe directeur van de geheime diensten (NIA). Dat berichtten donderdag de krant Washington Post en andere Amerikaanse media onder aanhaling van bronnen bij Trumps achterban.

De politicus uit Indiana was van 2001 tot 2005 VS-ambassadeur in Duitsland. Als het bericht klopt, volgt de 73-jarige Coats James Clapper op als DIA (Director of National Intelligence).