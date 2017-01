Negen pro-Koerdische politici gearresteerd op verdenking van terrorisme

Door: redactie

5/01/17 - 22u58 Bron: Belga

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan © afp.

De Turkse autoriteiten blijven hard tekeergaan tegen de pro-Koerdische oppositiepartij HDP in Turkije. Tegen negen HDP-politici werd een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens "lidmaatschap van een terreurorganisatie". Dat meldde het nieuwsagentschap DHA vandaag. Onder hen bevindt zich ook de partijvoorzitter van de provincie Istanboel.

Pas een week geleden werd HDP-vicevoorzitster Aysel Tugluk op verdenking van terreur in voorlopige hechtenis genomen. Tugluk is tegelijkertijd de advocate van de partijvoorzitters Selahattin Demirtas en Figen Yüksekdag en tien andere HDP-parlementsleden, die sinds november op verdenking van terrorisme in voorarrest zitten.



President Recep Tayyip Erdogan beschouwt de HDP als de verlengde arm van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De HDP ontkent alle aantijgingen.