Minstens 15 Bantoes gedood bij Pygmee-aanval op Congolees dorp

5/01/17 - 22u44 Bron: Belga

Kinderen van Bantoe- en Pygmeeëndorpen in een schooltje in Muhuya in het zuidoosten van Congo. © reuters.

Vijftien Bantoes zijn vandaag gedood bij een aanval op een dorp in de Congolese provincie Tanganyika. De aanval op het dorp Piana-Mwanga zou uitgevoerd zijn door Pygmeeën. In het gebied komen dodelijke stammentwisten wel vaker voor. Volgens bisschop Vincent de Paul Kwanga van de diocese Manono vielen bij de aanval ook 37 gewonden en werden 65 woningen in brand gestoken.