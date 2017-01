Veiligheidsdiensten bevestigen: "Rusland vormt gigantische cyberbedreiging voor VS"

TT

De topverantwoordelijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn urenlang ondervraagd geweest tijdens een speciale hoorzitting in de Senaat over de recente cyberaanvallen. Het ging dan vooral over Rusland. Volgens de veiligheidsdiensten is de inmenging van Russische hackers tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne ongezien. En vormen hun cyberaanvallen een grote bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten.

Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, James Clapper, noemde Rusland een "gigantische bedreiging voor een brede waaier aan Amerikaanse belangen". Het land heeft een "hooggeavanceerd cyberaanvalsprogramma". Clapper zei ook dat hij nooit eerder "een agressievere of meer directe campagne om in te dringen in onze verkiezingen" heeft gezien.



"Rusland is een allesomvattende cyberactor die een gigantische bedreiging vormt voor de Amerikaanse regering en zijn militaire, diplomatieke, commerciële en kritieke infrastructuur", zo was Clapper snoeihard in zijn getuigenis over de vermeende inmenging in de Amerikaanse kiescampagne.



Rusland wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in computers van de Democratische partij en schadelijke gegevens gelekt te hebben aan Wikileaks. Dat bracht de interne mails en documenten naar buiten, waardoor de uitslag van de verkiezingen mogelijk beïnvloed werd.



Propaganda en vals nieuws

Clapper zei ook nog dat Rusland een "lange geschiedenis" heeft van inmenging in verkiezingen. Toch hebben de Amerikaanse veiligheidsdiensten een inmenging van dergelijke schaal zoals vorig jaar nooit eerder gezien.



De veiligheidsdiensten noemen het "zeer waarschijnlijk" dat Rusland de Democraten gehackt heeft, maar ook dat het land onder Vladimir Poetin met propaganda en vals nieuws de verkiezingen heeft willen beïnvloeden. "Onze overtuiging is nu nog vaster dan ze al was", aldus Clapper. Lees ook Toch geen spoor naar Rusland na hacking Amerikaanse stroomleverancier

