Sushi-restaurantuitbater telt 607.000 euro neer voor tonijn van 212 kilo

5/01/17 - 21u49 Bron: Bloomberg

Een Japanse eigenaar van een sushiketen heeft op de traditionele nieuwjaarsmarkt van de Tsukiji-veiling in Tokio 74,2 miljoen yen (607.000 euro) neergeteld voor een blauwvintonijn van 212 kilogram.

Aan het begin van het nieuwe jaar vindt er traditioneel een verkoop plaats van gigantische tonijnen op de bekende markt. Nochtans wordt de vissoort door overbevissing al jarenlang beschouwd als een bedreigde diersoort.



Maar dat liet Kiyoshi Kimura, de eigenaar van de Kiyomura-keten die de veiling wel vaker wint, niet aan zijn hart komen. Na afloop van de veiling poseerde hij trots met de manshoge vis voor de pers. De vis werd gevangen voor de kust van de noordelijke Aomori-prefectuur.



Het bod is het tweede hoogste bedrag dat ooit voor een vis werd geboden. In 2013 ging een tonijn van niet minder dan 155 miljoen yen (1,27 miljoen euro) over de toonbank.