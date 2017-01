Buitenlandse Zaken versoepelt reisadvies voor Congo

Door: redactie

5/01/17 - 20u43 Bron: Belga

Een man roept omstaanders op om mee te betogen in Kinshasa op 20 december 2016. © afp.

Buitenlandse Zaken heeft vandaag het reisadvies voor de Democratische Republiek Congo versoepeld. Niet-essentiële reizen naar de voormalige kolonie worden wel nog steeds afgeraden, zo staat te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.

Tijdens het politieke tumult van midden december had Buitenlandse Zaken het reisadvies verstrengd. Alle reizen naar Congo werden afgeraden en alle Belgen "van wie de aanwezigheid in het land niet essentieel was" werden aangeraden om te vertrekken. Degenen die bleven werden verzocht de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen, in het bijzonder tijdens verplaatsingen.



Midden december vonden in Kinshasa en andere steden dodelijke confrontaties plaats tussen de ordediensten en jongeren die protesteerden tegen het aanblijven van president Joseph Kabila. Zijn mandaat verstreek op 19 december, maar nog steeds hadden er geen verkiezingen plaatsgevonden. Volgens de Verenigde Naties kwamen minstens veertig mensen om in het geweld.



De rust is enigszins weergekeerd sinds de meerderheid en de oppositie op 31 december een politiek akkoord ondertekenden dat de transitie moet organiseren tot de verkiezing van een nieuwe president, in principe eind 2017. Het akkoord werd gesloten met behulp van de nationale bisschoppenconferentie (Cenco), die als bemiddelende instantie optrad.