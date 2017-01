Amerikaanse top op matje na hacking

Door: redactie

5/01/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

De topverantwoordelijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn urenlang ondervraagd geweest tijdens een speciale hoorzitting in de Senaat over de recente cyberaanvallen. Het ging dan vooral over Rusland. Volgens de veiligheidsdiensten is de inmenging van Russische hackers tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne ongezien. En vormen hun cyberaanvallen een grote bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Drie topverantwoordelijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tijdens een speciale hoorzitting in het Amerikaans Congres meer uitleg geven over de cyberaanvallen tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar. Duidelijk het werk van Rusland zeggen ze. "Het is een oorlogsdaad", zei John McCain, de voorzitter van de commissie van Defensie. "Wanneer men probeert de fundamenten van de democratie te vernietigen, dan vernietigt men een land." Computers van de Democratisch Partij werden gehackt en duizenden emails kwamen in handen van klokkenluidersite Wikileaks. Maar we kregen die niet van Rusland, beweert Wikileaks oprichter Julian Assange. Ook verkozen-president Donald Trump gelooft niet dat Rusland achter de hacking zit.