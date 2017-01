Door: redactie

5/01/17 - 19u50

video De topverantwoordelijken van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn urenlang ondervraagd geweest tijdens een speciale hoorzitting in de Senaat over de recente cyberaanvallen. Het ging dan vooral over Rusland. Volgens de veiligheidsdiensten is de inmenging van Russische hackers tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne ongezien. En vormen hun cyberaanvallen een grote bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten.