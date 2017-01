VN: "Watertekort in Damascus wordt dramatisch"

Door: redactie

5/01/17 - 19u37 Bron: Belga

© afp.

"Het tekort aan drinkwater neemt in de Syrische hoofdstad Damascus dramatische vormen aan", aldus Jan Egeland, de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties vandaag in Genève, Zwitserland. "Er spelen zich daar geweldige drama's af, maar we krijgen geen toegang tot de noodlijdende bevolking", klinkt het nog.