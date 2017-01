BBC onder vuur en op voetstuk voor 'The Real Housewives of ISIS'

Door: redactie

video Een opvallende sketchshow van de BBC met de welklinkende parodienaam 'The Real Housewives of ISIS' maakt heel wat tongen los, en de gevoelens zijn bijzonder gemengd. Centraal in het veelbesproken satirisch stukje komedie? Enkele modebewuste jihadivrouwen die realityshow-gewijs een blik gunnen in hun leven als vrouw van de terroristen van Islamitische Staat.

Te midden van de constante kritiek op de BBC voor "teveel politieke correctheid" en een vermeende "onwil om de radicale islam op de hak te nemen", pakt de Britse publieke omroep nu (als antwoord?) uit met verschillende sketches binnen een satirische serie 'Revolting'. Zo ook met de sketch 'The Real Housewives of ISIS'.



Ze nemen selfies, poseren trots met hun 'modieuze' kleding (lees: bomgordel), roddelen, klagen over hun mannen en gebruiken hashtags bij de vleet. Maar de humoristisch bedoelde parodie op de Amerikaanse show 'The Real Housewives of Beverly Hills' gaat gepaard met heel wat commotie.



Ronduit schandalig of simpelweg briljant? Oordeel vooral zelf.

Niet geslaagd So BBC are "spoofing" ISIS by recreating a "funny" version.. thoughts? Because I'm disgusted pic.twitter.com/uqKoE9NoE8 — S. (@sedsational) De reacties op de sketch liegen er niet om. Veel mensen kunnen 'The Real Housewives of ISIS' maar weinig smaken.



De show werd onder meer al 'moreel bankroet' genoemd voor het bespotten van de benarde situatie van vrouwen in Syrië, die vaak als seksslavinnen leven in een wereld van onderdrukking, mishandeling en verkrachting. Daarnaast wordt het stuk ook neergesabeld omdat het de al bestaande negatieve stereotypes van gesluierde moslimvrouwen -en de islam in het algemeen- enkel zou verergeren.



Van "dit is lachen met de echte en verschrikkelijke onderdrukking van vrouwen onder het juk van IS" en "dit is puur demoniseren van moslima's" tot "niemand in de wereld die rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer is geworden van terreuraanslagen zal hiermee kunnen lachen", ... het is maar een greep uit de vele verbolgen reacties.