"Dader Istanboel is waarschijnlijk Oeigoer"

5/01/17 - 16u59 Bron: Belga

Aanslag Istanboel Volgens de Turkse vicepremier Veysi Kaynak is de aanval op de nachtclub in Istanboel vermoedelijk het werk van een Oeigoer. "De dader is waarschijnlijk een Oeigoer", zei Kaynak op de zender A Haber over de voortvluchtige. "Maar over zijn nationaliteit wil ik voorlopig niets zeggen".