Grootste aandeelhouder PostNL verkoopt groot belang wegens politieke inmenging

5/01/17

De grootste aandeelhouder van PostNL is ontevreden over de gang van zaken bij PostNL. Nog geen maand na het mislukken van de overname van het Nederlandse postbedrijf door bpost verkoopt de Amerikaanse vermogensbeheerder Causeway Capital Management 41 procent van zijn belang. Dat meldt de website van het Financieele Dagblad vandaag.

Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse beurswaakhond, blijkt dat Causeway ruim 18 miljoen aandelen heeft verkocht. Het belang in PostNL is daardoor gezakt van 9,99 naar 5,91 procent.



"PostNL 'uninvestable'"

"Causeway vindt PostNL 'uninvestable', zegt een bankier die op de hoogte is van de reden van het besluit aan de Nederlandse zakenkrant. "Met name door de manier waarop de Nederlandse politiek zich met het overnameproces heeft bemoeid."



Bpost probeerde vorig jaar tevergeefs PostNL binnen te halen. Maar het Nederlandse postbedrijf weigerde echter keer op keer op het bod in te gaan, tot teleurstelling van enkele aandeelhouders. De Nederlandse politiek keerde zich openlijk tegen de overname.



Causeway Capital Management was zelf deze ochtend niet bereikbaar voor commentaar. Tijdens het overnamegevecht onthield de aandeelhouder zich ook altijd van commentaar, in tegenstelling tot andere grootaandeelhouders die zich wel kritisch uitspraken over de gang van zaken.