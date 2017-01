Deze man wil zijn rijden onder invloed onder geen beding in de krant, dus neemt hij drastische maatregel

MVDB

5/01/17 - 15u02

De arrestatiefoto die Joseph Talbot koste wat kost uit de krant wilde houden. © rv.

Een Amerikaan heeft kosten noch moeite gespaard om te vermijden dat zijn rijden onder invloed kenbaar zou gemaakt worden. Joseph Talbot (43) nam een wel erg drastische maatregel: hij kocht in de staat New York bijna duizend exemplaren van de lokale krant Times of Wayne County. Zijn opkoopactie maakt hem nu tegen wil en dank plots beroemd.

Het regionale dagblad bericht over alle vergrijpen en arrestaties in de omgeving. De arrestatiefoto, het zogenoemde 'mug shot', wordt steevast afgedrukt. Een traditie die de redactie al meer dan 28 jaar hoog in het vaandel voert, zegt hoofdredacteur Ron Holdraker. Dat wist bankier Talbot donders goed toen hij op donderdagavond 29 december laat in het dorp Palmyra aan de kant werd gezet voor een alcoholcontrole. Die bleek positief, waarop hij werd opgepakt. Talbot schold vervolgens een agent uit en riep uit dat hij onder geen beding in "die vod" (de krant, red.) wou.



Op het politiekantoor weigerde hij vervolgens mee te werken bij het afnemen van de vingerafdrukken en het nemen van het 'mug shot'. Agenten maakten hem duidelijk dat net zijn weerspannigheid extra journalistieke informatie voor een artikel verschafte.



Na enkele uren in de cel en het betalen van een borgsom van 750 dollar cash werd hij vrijgelaten. Talbot reed zaterdagochtend vroeg naar het distributiecentrum en volgde de bezorgers die de weekendoplage bij de verkooppunten gingen afzetten. Hij kocht op verschillende plaatsen in de buurt van zijn woonplaats, het dorp Newark, alle exemplaren aan 1,25 dollar per krant. De man moet in totaal bijna 1.000 kranten hebben gekocht.



Tankstations en kruideniers zaten dus meteen door hun voorraad heen, waarop de redactie werd ingelicht. In allerijl werden nieuwe exemplaren gedrukt en verspreid. Ook heeft The Times of Wayne County een website waarop het artikel over rijden onder invloed wel verscheen. De profetische woorden van de politieagenten bleken de waarheid. Door de scheldpartij en de weerspannigheid werd het artikel meteen het beste gelezen stuk op de site. De website piekte nog meer toen zijn persoonlijke opkoopactie aan het licht kwam. Tot overmaat van ramp is Talbot nu haast voorpaginanieuws bij alle landelijke Amerikaanse nieuwssites.



Hoofdredacteur Holdraker had nog nooit van hem gehoord. Talbot zou in het verleden geen veroordelingen voor rijden onder invloed hebben opgelopen. Op 1 februari moet hij voor de rechter verschijnen. The Times of Wayne County zal het proces vanop de eerste rij volgen, belooft de hoofdredacteur.