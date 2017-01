Turkije speculeert over betrokkenheid buitenlandse inlichtingendiensten bij aanslag oudejaar

Door: redactie

Aanslag Istanboel De Turkse vicepremier Numan Kurtulmus acht het goed mogelijk dat "buitenlandse inlichtingendiensten" bij de terreuraanval in Istanboel betrokken waren. "Ik ben van mening dat het voor een enkele dader niet mogelijk is, een dergelijke aanval zonder enige vorm van hulp uit te voeren", zegt Kurtulmus in de Hürriyet Daily News.