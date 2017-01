Aanslag op gerechtsgebouw van Turkse stad Izmir: "Twee terroristen doodgeschoten"

In de Turkse metropool Izmir heeft er een hevige explosie plaatsgevonden voor het gerechtsgebouw. Eén of meerdere autobommen zijn er tot ontploffing gebracht. Daarbij zijn voorlopig 6 gewonden gevallen. Daarna heeft er een vuurgevecht plaatsgevonden tussen de politie en meerdere terroristen. Twee vermoedelijke daders zijn doodgeschoten. Ook 1 politieman zou zijn omgekomen. Nog een derde terrorist zou voortvluchtig zijn.

De eerste berichten hebben het over één en vermoedelijk zelfs twee autobommen die tot ontploffing zijn gebracht nabij een parking aan het gerechtsgebouw die is voorbehouden voor aanklagers en rechters.



Volgens The Ankara Times is een terrorist gedood tijdens een vuurgevecht met de politie na de explosie. Andere bronnen spreken al over twee terroristen die zouden uitgeschakeld zijn. Eén dader is kunnen ontkomen. De Turkse autoriteiten kondigden een mediastop af.



Het staatspersagentschap Anadolu meldde dat vele ambulances en politiewagens ter plaatse zijn. Meer bijzonderheden zijn nog niet bekend. Op televisiebeelden waren voor het gerechtsgebouw vlammen en rook te zien. Volgens CNN Türk is de brand inmiddels geblust.



Gisteren werden in Izmir nog 20 mensen aangehouden op verdenking van terrorisme. Ze houden afkomstig zijn uit Centraal-azië en Noord-afrika en banden hebben met IS.



Izmir is de op twee na grootste stad van Turkije, na Istanboel en Ankara. Sinds de escalatie van het geweld in de zomer van 2015 is Izmir tot dusver van aanslagen gespaard gebleven.



De Turkse veiligheidsdiensten houden nog steeds een klopjacht op de voortvluchtige terrorist die nieuwjaarsnacht in een club in Istanbul 39 bezoekers doodschoot.