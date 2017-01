Twee Marokkaanse blauwhelmen in Centraal-Afrika gedood

Door: redactie

5/01/17

In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij een aanval op een konvooi voertuigen van de VN-vredestroepen twee Marokkaanse blauwhelmen gedood. Twee anderen werden bij de aanval in het zuidoosten van het land verwond. Dat deelde de VN-Vredesmissie (Minusca) mee. De aanval in de omgeving van de stad Obo vond dinsdag al plaats. De blauwhelmen escorteerden een konvooi tankwagens.