Anis Amri gebruikte minstens 14 namen

Door: redactie

5/01/17 - 13u31 Bron: ANP

Een bewakingscamera filmde kerstmarkt-terrorist Anis Amri in station Brussel-Noord. Hij kwam later in de Italiaanse stad Milaan om het leven bij een vuurgevecht met de politie. © epa.

Aanslag Berlijn Anis Amri, de Tunesiër die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn, gebruikte in Duitsland minstens veertien verschillende identiteiten. Dat heeft de directeur van de recherche van Noord-Rijnland-Westfalen donderdag voor een commissie van het parlement van de deelstaat gezegd.