Anis Amri gebruikte minstens 14 namen

Door: redactie

5/01/17 - 13u31 Bron: ANP

Een bewakingscamera filmde kerstmarkt-terrorist Anis Amri in station Brussel-Noord. Hij kwam later in de Italiaanse stad Milaan om het leven bij een vuurgevecht met de politie. © epa.

Anis Amri, de Tunesiër die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn, gebruikte in Duitsland minstens veertien verschillende identiteiten. Dat heeft de directeur van de recherche van Noord-Rijnland-Westfalen donderdag voor een commissie van het parlement van de deelstaat gezegd.