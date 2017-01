Sarkozy fietst langs verkeerde kant van de weg

MVDB

5/01/17 - 11u38 Bron: Nice-Matin

Nicolas Sarkozy op de koersfiets, foto uit 2011. © ap.

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is er door de politie van Saint-Tropez op gewezen dat hij aan de verkeerde kant van de weg fietste. De voorganger van François Hollande beging de overtreding zaterdag toen hij een tochtje maakte door de straten van de mondaine badplaats aan de Côte d'Azur.

Een agent greep in en vroeg beleefd om af te stappen en te voet verder te gaan. De diender liet in de krant Nice-Matin optekenen dat Sarkozy (61) 'geen probleem' antwoordde en het gevraagde deed. De agent benadrukt dat Sarkozy geen speciale behandeling kreeg. "Iedereen die een soortgelijke overtreding begaat, komt er met een waarschuwing van af", aldus de politiebeambte wiens naam niet werd meegedeeld.



Naast joggen, is ook fietsen een passie van Sarkozy. Nu niet hij, maar François Fillon namens Les Républicains een gooi doet naar het Franse presidentschap, heeft de rechtse ex-president wellicht veel meer tijd om zich aan zijn hobby's te wijden. Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Bij zijn herverkiezing moest hij de duimen leggen voor de socialist Hollande.