"Hij kwam de pesterijen nooit te boven": moeder vindt griezelige tekeningen na zelfdoding zoon

Vijf jaar was Athur Stephenson uit het Britse Surrey toen hij door drie jongens van 13 en 14 uit de buurt meegetroond werd naar een nabijgelegen parkje. Ze sloegen hem, smeerden hem in met hondenpoep en probeerden hem op te hangen in een boom. Het achtervolgde hem de rest van zijn leven en in november besloot hij eruit te stappen, kort na zijn 18de verjaardag. Toen zijn moeder door zijn kinderspullen ging, vond ze tekeningen die haar adem deden stokken en haar deden beseffen dat de impact nog groter was geweest dan ze altijd had vermoed.

© Facebook. Er waren onder meer figuren op te zien die aan hun voeten opgeknoopt waren. "Mijn zoon was een vrolijk en levenslustig kind voor zijn vijfde verjaardag", vertelt Jacqueline Peebles (42). "Maar het incident in april van 2003 maakte hem angstig en introvert. En daardoor werd hij een nog makkelijker prooi voor pesters. Tijdens zijn schooltijd werd hij echt geterroriseerd."



Het resulteerde in een hele reeks psychische problemen. "De impact was enorm. Elke dag werd het erger en erger", gaat ze verder. "Arthur kon zich niet concentreren en was nog maar een schim van zichzelf. Hij spendeerde uren aan het schrijven van donkere verhalen en het tekenen van morbide prenten. Hij was angstig, depressief en hij hoorde stemmen."

© Facebook. Vanaf zijn 16de kreeg hij geneesmiddelen om hem te helpen zijn mentale problemen onder controle te krijgen. Maar de psychische hulp die zijn leven had kunnen redden, kwam er niet volgens zijn moeder. "Hij droomde ervan om stemacteur te worden en was toegelaten tot een universiteit. Maar dat kon hem er niet bovenop helpen", zegt ze.



"Ik ben niet haatdragend, maar die kwajongens hebben hem de dood ingejaagd. We dienden indertijd een klacht in, maar ze gingen vrijuit omwille van hun jonge leeftijd. En nu gaan zij gewoon verder met hun leven, met een job en een vriendin. Maar dat hebben ze mijn zoon allemaal ontnomen en dat is gruwelijk", gaat ze verder. © Facebook.