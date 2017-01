Na 20 jaar verbreekt hij zijn stilzwijgen: "Ik ben de jongen die zijn ouders vermoordde"

Erik (links) en Lyle Menendez in 1989 © ap.

Voor het eerst in 20 jaar heeft Lyle Menendez, die een levenslange celstraf uitzit, een onthullend interview gegeven aan de Amerikaanse zender ABC News. In 1989 vermoordden Lyle en zijn broer Erik hun ouders.

"Ik ben de jongen die zijn ouders doodde en een rivier van tranen en een hoop spijt hebben daar helemaal niets aan veranderd", verklaarde hij tijdens een telefonisch gesprek dat deel uitmaakt van de speciale reportage 'Truth and Lies: The Menendez Brothers'. "De gedachte dat ik iemand van het leven heb beroofd, dat ik betrokken ben bij de dood van mij ouders is schokkend", vertelde Menendez vanuit de Mule Creek gevangenis in Californië. Lyle en zijn broer Erik, die respectievelijk 21 en 18 jaar oud waren, schoten hun ouders Jose en Mary dood in hun slaap. Het was een ware executie die plaatsvond in hun riante landhuis in Beverly Hills in de nacht van 20 augustus 1989. Mary kreeg meerdere kogels in de borststreek en het gelaat waardoor ze nog amper te herkennen was. Jose kreeg een fataal schot in het achterhoofd.

Tijdens de avond van de schietpartij kreeg de politie een noodoproep van Lyle waarin hij gewag maakte van het feit dat hij met zijn broer was thuisgekomen na een filmavondje en hun ouders dood hadden aangetroffen. Speurders dachten oorspronkelijk dat de moorden het werk waren van de maffia. Maar nadat Lyle tot bekentenissen overging ten overstaande van zijn vriendin en Erik hetzelfde deed bij zijn psycholoog, werden de broers gearresteerd. De moord op de rijke zakenman en zijn vrouw had iets weg van een Hollywoodfilm met een cocktail van jaloezie, beschuldigingen van incest, ontrouw en geldzaken. Het gerecht ging ervan uit dat de broers hun ouders hadden omgebracht om het familiefortuin te vergaren. De advocaten van de verdachten argumenteerden dat Lyle en Erik handelden uit zelfverdediging na het jarenlange misbruik door hun vader. Het Openbaar Ministerie verwierp die aantijgingen en stelde dat de mishandelingen nooit hadden plaatsgevonden. Er waren twee processen voor nodig vooraleer de broers zeven jaar later, in 1996, veroordeeld werden tot een levenslange gevangenisstraf. "Mijn vader was een man met aanzien en mijn moeder een socialite", vertelde Lyle. "Niemand mocht zich bemoeien met hoe zij hun kinderen opvoedden. Ik zat gevangen in een nachtmerrie waarover ik niemand iets kon vertellen."

De broers hebben elkaar niet meer gezien sinds 1995. Toen deden ze samen een interview met Barbara Walters. Nu communiceren ze per brief want ze zitten in verschillende gevangenissen. Volgens Lyle hebben ze praktisch nooit gesproken over de moorden. "Het is gewoon te overweldigend", aldus de man.



Lyle onthulde aan ABC dat Erik terminale gevangenen bijstaat tijdens zijn celstraf in Pleasant valley staatsgevangenis in Californië. "Ik ben trots op Erik, op hoe hij hier uitgekomen is en toch zo veel empathie blijft vertonen."



Verrassend: beide mannen hebben de liefde gevonden en zijn getrouwd achter de tralies. Lyle stapte in 1996 eerst in het huwelijksbootje met model Anna Erickson vooraleer hij later in 2003 hertrouwde met Rebecca Sneed. Zijn broer is sinds 1999 getrouwd met zijn vroegere vriendin Tammi.



Ik heb vrede met mijn leven", zei Lyle meer dan 20 jaar later. "Ik leef niet met de toekomst in het achterhoofd. Ik neem elke dag zoals hij komt.



Wat er zich in het verleden heeft afgespeeld, lijkt zo ondenkbaar omdat het zo ver af staat van de man die ik ben. Ik heb aanvaard dat het oké is om niet te begrijpen wat er is gebeurd."