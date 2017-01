Queen bijna neergeschoten door bewaker tijdens nachtelijke wandeling "omdat ze niet kon slapen"

Koen Van De Sype

5/01/17 - 08u07 Bron: The Times, Mirror, Daily Mail

© anp.

De Britse Queen (90) zou bijna neergeschoten zijn door een van haar eigen beveiligingsagenten toen ze om 3 uur 's nachts een wandeling maakte op het domein van Buckingham Palace. De man zag iemand in het donker en dacht dat het een indringer was.

Het bleek de koningin in eigen persoon, die even naar buiten was gegaan voor wat frisse lucht omdat ze niet kon slapen. Dat is te lezen in de Britse krant The Times. Toen de man haar vertelde dat hij bijna zijn wapen had afgevuurd, suste ze: "Geen probleem. De volgende keer zal ik eerst even bellen, zodat je me niet hoeft neer te schieten", klonk het onverstoord.



Het incident zou wel al even geleden zijn gebeurd volgens The Times. De Queen zou haar nachtelijke wandelingen intussen fel hebben teruggeschroefd. Ze is sinds deze week weer aan de slag nadat ze een tijdje buiten strijd was door een zware verkoudheid tijdens de eindejaarsperiode. Daardoor kon ze voor het eerst de kerkelijke diensten van Kerstmis en Nieuwjaar niet bijwonen. Ze neemt wel nog de nodige rust op haar buitenverblijf Sandringham.