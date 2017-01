Nieuw-Zeeland steunt Belgische kandidatuur zetel VN-Veiligheidsraad nog niet

Door: redactie

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland had minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een werklunch met zijn Nieuw-Zeelandse collega Murray McCully. Ze bespraken op welke vlakken België en Nieuw-Zeeland nauwer kunnen samenwerken, onder meer op het vlak van het klimaat.

"We zullen veel samenwerken rond klimaatverandering", zei Reynders na afloop. "We hoorden dat het nodig is om hulp te bieden aan veel eilanden in de Stille Oceaan." Volgens onze minister kan België expertise bieden vanuit onze universiteiten en onderzoekscentra. Daarnaast nodigde hij Nieuw-Zeeland uit voor een workshop op expertenniveau over oceanen die begin maart in Oostende en Brussel georganiseerd wordt.



Atoleilanden verhogen

Op zijn beurt polste minister McCully of ons land wil meewerken aan het Nieuw-Zeelandse project om de atoleilanden in de Stille Oceaan te verhogen. Dat moet hen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. "Het is mogelijk om daar misschien iets te doen in samenwerking met enkele privébedrijven. We hebben zeer grote bedrijven wat baggeren betreft", aldus Reynders daarover.



Internationale kwesties

Daarnaast kwamen ook internationale kwesties aan bod, zoals de handel met China, de brexit, en een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland. "Ik heb gezegd dat we bereid zijn een handelsakkoord te sluiten met Australië en Nieuw-Zeeland. We weten al dat dat het voor de landbouw zeer moeilijk zal zijn om een evenwicht te vinden, maar het moet mogelijk zijn omdat we hetzelfde denken over milieu- en sociale zaken", zo legde de minister uit.



Zetel VN-veiligheidsraad

Tot slot vroeg Reynders, net als eerder aan Australië en Fiji, om de Belgische kandidatuur voor een zitje als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020 te steunen. "We hebben een zeer positieve reactie gekregen, maar de definitieve beslissing zal voor de volgende regering zijn. Er zijn verkiezingen in 2017", aldus Reynders.



De minister blijft nog tot en met zaterdag in Nieuw-Zeeland. Morgen zal hij er de minister van Handel ontmoeten. Daarvoor bracht hij al een bezoek aan Australië en Fiji.