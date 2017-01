VN-chef Guterres heeft "erg positief" overleg met Trump

Door: redactie

Guterres © afp.

De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft vandaag met Donald Trump een "erg positief onderhoud gehad over de betrekkingen tussen de VS en VN". Dat zei voorlichter Farhan Haq van de internationale organisatie, waarvoor de gekozen Amerikaanse president vorige week op Twitter geen goed woord overhad.

Trump © ap.

De voormalige Portugese minister en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN sprak Trump telefonisch. "Het was een kennismakingsgesprek. De secretaris-generaal zei dat hij uitziet naar een ontmoeting met de president na diens inauguratie", aldus Haq.



Onthouding

Trump zegde de VN de wacht aan nadat de Veiligheidsraad een resolutie had aangenomen waarin Israël werd opgeroepen te stoppen met bouwen van nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Dat kon gebeuren omdat de Amerikaanse vertegenwoordigster geen gebruik maakte van haar vetorecht maar zich onthield van stemmen.