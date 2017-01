John McCain: "Russische cyberaanvallen zijn oorlogsdaden"

Door: redactie

5/01/17 - 03u15 Bron: Belga

John McCain. © afp.

De Amerikaanse Republikeinse senator John McCain heeft de cyberaanvallen die Rusland volgens de VS heeft uitgevoerd om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, woensdag een "oorlogsdaad" genoemd. McCain staat bekend als grote criticus van de Russische president Vladimir Poetin, die hij regelmatig bestempelt als "crimineel" en "moordenaar". In 2014 vaardigde Rusland sancties uit tegen McCain als reactie op de Amerikaanse sancties tegen Moskou.

"Het is een oorlogsdaad", zei McCain. "Wanneer men probeert de fundamenten van de democratie te vernietigen, dan vernietigt men een land." Hij nuanceerde zijn uitspraak wel door te stellen dat er verschillende "graderingen" zijn van oorlogsmisdaden. "Ik zeg niet dat het gaat om een atoomaanval. Ik zeg enkel maar dat het aanvallen van de fundamentele structuur van een land, wat ze hebben gedaan, een oorlogsdaad is", legt de 80-jarige Republikein uit.



DNC

McCain leidt vandaag een grote publieke hoorzitting in de Senaat met hoge verantwoordelijken van de inlichtingendiensten over de cyberaanvallen. President-elect Donald Trump uitte gisteren opnieuw zijn twijfels over de informatie van de inlichtingendiensten dat Rusland achter de hackeraanvallen op de computers van de Democraten zou zitten. "Julian Assange heeft gezegd dat zelfs een 14-jarige in staat was om Podesta te hacken, waarom was het DNC (Democratic National Committee, red) dan zo nalatig? Hij heeft ook gezegd dat de Russen hem die informatie niet hebben bezorgd", tweette hij.



Schade

Wikileaks heeft de voorbije maanden vele gehackte e-mails van de Democraten gepubliceerd, waaronder documenten van de Democratic National Committee, het hoogste bestuursorgaan van de Amerikaanse Democratische Partij, en van John Podesta, de campagnevoorzitter van Hillary Clinton. De berichten, die volgens de VS afkomstig waren van Rusland, brachten ook een interne machtsstrijd binnen de staf van Clinton aan het licht. Dat berokkende haar veel schade tijdens haar verkiezingsstrijd.



Televisiezender CBS bericht gisteren nog op gezag van bronnen dat Donald Trump overweegt om de post van Director of National Intelligence vacant te laten, in het kader van een herstructurering.