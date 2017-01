Nederlander bezwijkt aan verwondingen na vuurwerkongeval

Door: redactie

4/01/17

Een 54-jarige man uit het Nederlandse Meppel in de noordoostelijke provincie Drenthe die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakte door vuurwerk, is in het ziekenhuis in Groningen bezweken aan zijn verwondingen. De politie bevestigde woensdag berichtgeving hierover van RTV Drenthe.