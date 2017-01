Canadese Afghanistanveteraan doodt familieleden

Door: redactie

4/01/17 - 22u50

Lionel Desmond © Facebook.

Een Canadese oud-militair heeft vier familieleden doodgeschoten waarna hij zelfmoord pleegde. Naast bewoner Lionel Desmond (33) werden ook de lichamen van het tienjarige dochtertje, zijn echtgenote (31) en de grootmoeder (52) dinsdagavond aangetroffen in een huis in Upper Big Tracadie in de oostelijke provincie Nova Scotia. De lichamen vertoonden allen schotwonden.