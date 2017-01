Minstens 18 vrouwen aangerand tijdens nieuwjaarsfeest Innsbruck

Door: redactie

4/01/17 - 21u48

De politie in Wenen verspreidde in de aanloop naar nieuwjaar duizenden alarmhangers om seksueel geweld te vermijden. © Screenshot YouTube.

Minstens achttien vrouwen zijn tijdens de nieuwjaarsnacht in de Oostenrijkse stad Innsbruck betast door groepen jongemannen van vreemde origine. De politie probeert aan de hand van camerabeelden de mannen te identificeren, maakte een politiewoordvoerder vandaag bekend.

De aanranders waren onder de 25.000 aanwezigen op de oudejaarsfestiviteiten op een plein in het centrum van de stad. Ze trachtten vrouwen te kussen en grepen hen vast bij hun borsten of tussen hun benen. De mannen, vermoedelijk vluchtelingen, opereerden volgens de politie in groepjes van vijf à zes.



Enkele van hen zijn door omstanders gefilmd. De politie kreeg verschillende camerabeelden binnen. De slechte kwaliteit van de beelden bemoeilijkt een eventuele identificatie. Volgens de politiewoordvoerder zouden sommige daders amper meerderjarig zijn.



De incidenten gebeurden ondanks verhoogde politie-inzet in heel Oostenrijk wegens de terreuraanslag in Berlijn en het seksueel geweld in de Duitse stad Keulen op 1 januari 2016. De politie van Wenen deelde in de aanloop naar oudejaarsavond duizenden alarmhangers uit aan jonge vrouwen. De hangers maken een sirenegeluid wanneer de draagster wordt aangeraakt.