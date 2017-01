Dieventrio scoort miljoenenbuit met nieuwjaarskraak

Door: redactie

4/01/17 - 20u20

Eén van de dieven werd gefilmd door een bewakingscamera. © rv.

New York City Het was een simpel plan, maar bleek extreem effectief. Dieven hebben een juwelier in New York City klokslag middernacht tijdens nieuwjaar beroofd, toen iedereen naar het vuurwerk keek en elkaar beste wensen overmaakte. Dankzij hun perfecte timing wisten ze weg te komen met een buit ten waarde van ongeveer zes miljoen dollar.