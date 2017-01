Barman zag hoe man verkrachtingsdrug in drankje van vrouw deed, dus verwisselde hij hun glazen

redactie

Een oplettende barman gaf een potentiële verkrachter een koekje van eigen deeg toen hij zag hoe de man een vrouw probeerde te verdoven. De man liet een verkrachtingsdrug in het glas van zijn date vallen, maar de barman greep in. Toen niemand het zag, verwisselde hij de glazen, waardoor de vrouw aan een mogelijke verkrachting ontsnapte en de dader zichzelf verdoofde. "Ik keek toe hoe hij zichzelf drogeerde", vertelt de barman.

De barman vertelt op de app Whisper anoniem hoe hij een mogelijke verkrachting op onorthodoxe wijze in de kiem smoorde. Hoewel de politie verwittigen altijd de beste beslissing is, kon de barman zo wel een drama voor de vrouw vermijden. "Ik keek toe hoe hij zichzelf drogeerde", aldus de barman.



Op Whisper, een app waar mensen anoniem verhalen delen, krijgt de barman veel bijval. Andere mensen delen gelijkaardige verhalen over hoe ze aanrandingen en verkrachtingen verijdelden. Zo schrijft iemand dat hij een dronken meisje in een taxi naar huis stuurde terwijl een man probeerde te profiteren van de situatie. Iemand anders laat weten hoe hij een toenmalige vriend stopte terwijl hij een dronken meisje aan het betasten was. "Jaren later is hij mijn vriend niet meer, maar ik ben verloofd met het meisje."