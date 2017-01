Baby verhongert naast dode ouders in woning in Letland

Door: redactie

4/01/17 - 19u49 Bron: Belga

In Letland is een baby naast zijn dode ouders verhongerd. Vader en moeder waren blijkbaar aan een overdosis overleden. De politie ontdekte de lijken na een oproep van de grootmoeder, die haar dochter telefonisch niet kon bereiken. Dat deelde de Letse politie volgens het persbureau Leta vandaag in Riga mee.

In de sociale woning in het stadje Dobele ten westen van Riga trof de politie nog drie kinderen van drie, vier en vijf jaar oud aan. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht. De baby was pas negen maanden oud. Het kindje werd aangetroffen onder het bed van de 50-jarige vader en de 23-jarige moeder.



De jonge vrouw werd op 27 december voor het laatst in levende lijve gezien. De autoriteiten vermoeden dat dit ook het tijdstip is dat het koppel is overleden. Het Letse politiehoofd Ints Kuzis toonde zich geschokt over de onverschilligheid van de buren. Die hadden de autoriteiten niet verwittigd, ook al moeten ze het gehuil van de kinderen door een openstaand venster duidelijk gehoord hebben.