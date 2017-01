Peuter overlijdt na val op kapot eetbord

Door: redactie

4/01/17 - 19u38 Bron: ANP

In Italië is een tweejarig jongetje overleden na een val op een gebroken etensbord. Een scherf sneed zijn halsslagader door.

De peuter werd met spoed naar de kinderkliniek van Bari gebracht maar de artsen konden zijn leven niet redden. Dat heeft persbureau ANSA vandaag bekendgemaakt.



Het trieste ongeval gebeurde aan tafel in huiselijke kring tijdens het avondeten in het bijzijn van de ouders. Vermoedelijk is het kind met stenen bord en al van zijn stoel afgegleden of gekanteld. De officier van justitie zag geen reden verder onderzoek in te stellen.