Syrisch jongetje sterft nadat vier Turkse ziekenhuizen hem weigeren te verzorgen

Door: redactie

4/01/17 - 18u28 Bron: Dogan

Ter illustratie. © Thinkstock.

Een Syrisch jongetje heeft het leven gelaten in Turkije nadat vier verschillende ziekenhuizen hem niet wilden verzorgen. Hun reden? De jongen en zijn gezin konden geen geldige verblijfsdocumenten voorleggen. Dat heeft Dogan, een Turks nieuwsagentschap, gemeld nadat ze de vader konden spreken. Turkije onderzoekt de feiten.

Ook al erkent de hoofdstad van Turkije het Verdrag van Génève uit 1951 niet volledig - dat verdrag definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling, aan wie asiel moet worden verleend en welke rechten en plichten een erkende asielzoeker heeft -, toch kunnen Syriërs die naar Turkije vluchten aanspraak maken op een statuut dat hen "tijdelijke bescherming" biedt. Dat houdt in dat elke vluchteling recht heeft op enkele basisvoorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg.



De Syrische jongen, zeven jaar oud, werd door zijn vader naar een van de ziekenhuizen in Ankara gebracht met hoge koorts. Dokters vertelden de vader echter niets voor de jongen te kunnen doen, omdat de twee geen geldige verblijfsvergunning bezitten. Die wordt slechts verleend nadat men zich inschrijft bij een ziekenfonds. Pas dan kan men 'officieel' in een ziekenhuis worden opgenomen.



Artseneed

Vanuit een zuiver juridisch oogpunt hebben de artsen dus correct gehandeld, maar er is ook nog de zogenaamde 'Eed van Hippocrates', de artseneed, waarin dokters zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. In die eed staat onder meer dat artsen "iedereen die het nodig heeft" zullen behandelen. Dat principe lijkt hier dus geschonden. De artsen hebben de hoge koorts van de kleine jongen dan ook niet naar behoren ingeschat, en dus werd er een fatale vergissing gemaakt.



In het zuid-oosten van Turkije, waar veel Syrische vluchtelingen verblijven, zijn trouwens enkele ziekenhuizen opgericht waar nog medische zorg wordt verleend aan vluchtelingen die bijvoorbeeld een spoedbehandeling achter de rug hebben en daarvoor in een Turks ziekenhuis werden behandeld.



De dood van de kleine Ahmed Ali Izzettin wordt nu verder onderzocht door de autoriteiten.