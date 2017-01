Politie op zoek naar 'IS-sympathisant' in vakantiepark vlak bij Belgische grens

Door: redactie

4/01/17 - 16u40 Bron: ANP

Can you help us crowdsource a geolocation? This photo is linked to an ISIS sympathizer living in Europe. Perhaps Germany or the Netherlands? pic.twitter.com/N7QoVGEh7v — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 3, 2017

Vaals (NL Limburg) Op een vakantiepark in de aan België grenzende Nederlands-Limburge gemeente Vaals doet de politie onderzoek naar "een mogelijke IS-sympathisant" die daar zou hebben verbleven. De Nederlandse recherche besloot naar het park te gaan vanwege berichten op sociale media. Of de actie iets heeft opgeleverd, is nog onbekend.