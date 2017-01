Politie India redt kinderen, waarvan sommigen slechts 4 jaar oud, uit steengroeve

Door: redactie

4/01/17 - 16u07 Bron: ANP

(archieffoto) © reuters.

Kinderarbeid

De politie in India heeft bijna tweehonderd soms zeer jonge kinderen bevrijd, die gedwongen aan het werk waren in een steengroeve in de zuidelijke staat Telangana. Onder de kinderen waren volgens de politie peuters van amper vier jaar oud.



De politie noemde de Operatie Glimlach woensdag een van de grootste reddingsoperaties van kinderen ooit. De steengroeve is in het district Yadadiri ongeveer 40 kilometer van de stad Hyderabad. De operatie is onderdeel van een nationale campagne tegen kinderdwangarbeid.



De kinderen die vrijwel allemaal jonger zijn dan veertien jaar kwamen uit een andere staat, Odisha, en werkten en leefden met volwassenen in en bij de groeve. Het is niet zeker of dat hun ouders zijn.