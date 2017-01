Tobias drinkt al twee jaar geen alcohol en koffie. Het is een zegen voor zijn lichaam en bankrekening

© vanschneider.com.

Wij zijn al vier dagen ver in 2017. Onze goede voornemens zijn ondertussen al enkele dagen gesneuveld, maar sommigen zien het nieuwe jaar als de ideale kans om hun leven om te gooien. Minder alcohol drinken is een van de meest populaire en tevens meest gezonde voornemens. Dat dacht ook Tobias van Schneider, die al twee jaar lang geen druppel alcohol drinkt en ook koffie heeft afgezworen. Hij kan het iedereen aanraden.

"Ik word elke dag wakker met meer energie." Tobias van Schneider

Tobias van Schneider, een designer uit New York ondervond vrijwel meteen de gevolgen van zijn geheelonthouding. Wat hem onmiddellijk opviel was het gebrek aan sociale interactie en geroddel waarmee zijn nieuwe levensstijl gepaard ging. "Wanneer mensen me vragen of ik mee ga drinken, zeg ik bijna altijd nee, omdat ik gewoon geen zin heb om te roddelen als enig nuchter persoon in de groep", schrijft Tobias in zijn blog.