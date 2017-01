Man valt twaalf kinderen aan met mes in kindertuin

Door: redactie

4/01/17 - 14u30 Bron: Belga

© photo news.

Een man heeft twaalf kinderen aangevallen met een mes in een kindertuin in het zuidwesten van China. Een kind is er erg aan toe, maar geen enkel kind raakte levensgevaarlijk gewond, aldus de Chinese staatsmedia.

De aanval gebeurde in de stad Pingxiang, in de provincie Guangxi. De man klom over de muur om in de kindertuin te raken.



De politie pakte een 41-jarige verdachte op. Zijn motief is nog niet duidelijk.



In China zijn mesaanvallen op kinderen zeldzaam, in tegenstelling tot aanvallen op gezondheidswerkers door patiënten en familieleden, die dokters en verplegers verantwoordelijk houden voor de dood van naasten.