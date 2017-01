Turkije en Rusland plannen vredesgesprekken over Syrië

Door: redactie

4/01/17 - 14u28 Bron: Belga

© afp.

Turkije en Rusland plannen opnieuw vredesgesprekken over Syrië. Die vangen aan op 23 januari, in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Om de gesprekken voor te bereiden, verwacht Turkije volgende week maandag en dinsdag Russische experts in Ankara.

De nieuwe Syrische vredesgesprekken in de Kazachse hoofdstad Astana vangen volgens Turkije aan op 23 januari. Zo verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vandaag in een gesprek met het persagentschap Anadolu. Eerder was gezegd dat de gesprekken al op 15 januari in Astana zouden starten.



Beide landen bemiddelen al even een wapenstilstand, die vorige vrijdag in werking trad. De rebellen beschuldigen de regeringstroepen echter ervan het bestand te schenden. Daarom stopten een tiental rebellengroepen in Syrië de gezamenlijke voorbereidingsgesprekken voor de onderhandelingen in Astana.



Rusland steunt de Syrische president Bashar al-Assad, Turkije de soennitische rebellen.