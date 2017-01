Door: redactie

4/01/17 - 13u29 Bron: vtmnieuws.be

video

De Turkse autoriteiten hebben de dader van de dodelijke aanslag op een nachtclub in Istanbul geïdentificeerd. Dat heeft Turks minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu verklaard in een televisie-interview. De identiteit van de dader is echter niet vrijgegeven. Mogelijk komt de klopjacht op de dader hierdoor wel in een stroomversnelling.