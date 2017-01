Nieuwe Alan Kurdi sterft in rivierbedding na vlucht van verborgen wrede genocide

Door:

De kleine Mohammed Shohayet vindt de dood na zijn vlucht. © kos.

Met zijn gezichtje naar beneden ligt een jongetje in de modder nadat zijn lichaam aanspoelde op de oever van een rivier. Zijn naam is Mohammed Shohayet, een Rohingya vluchteling van amper 16 maanden oud. Zijn familie probeerde het geweld en de vervolging in Myanmar te ontvluchten. Maar de tocht eindigde dramatisch met de verdrinking van de kleine Mohammed, zijn broertje (3), zijn moeder en zijn oom.

Het lichaam van het driejarige Syrische jongetje Alan Kurdi spoelde in september 2015 aan op het strand. © epa. De foto van de tragedie toont veel gelijkenissen met het pakkende beeld van Alan Kurdi (of Aylan Kurdi zoals het kind eerst verkeerdelijk werd genoem, nvdr.), het Syrische jongetje dat in 2015 de dood vond op een Turks strand en de wereld beroerde.



Het conflict waarvoor de twee jongetjes op de vlucht sloegen, is verschillend maar de manier waarop hun families op zoek gingen naar een veilig onderkomen vertoont wel veel gelijkenissen.



"Wanneer ik naar de foto kijk, dan zou ik liever gewoon willen sterven", vertelt de vader van de peuter uit Myanmar aan CNN. "Het heeft helemaal geen zin meer om in deze wereld te leven."



De Rohingya-bevolking in het westen van Myanmar, het vroegere Birma, behoort tot de meest vervolgde minderheden ter wereld. Deze moslims leven in de deelstaat Rakhine maar zijn daar allesbehalve welkom.



"In ons dorp werden we beschoten vanuit helikopters. Ook soldaten openden het vuur op ons", vertelt vader Zafor Alam. "We konden niet in ons huis blijven. We sloegen begin december op de vlucht en zochten beschutting in de jungle. Mijn grootouders werden levend verbrand. Ons hele dorp werd platgebrand door de militairen. Er schoot niets van over", voegt hij daaraan toe. © epa.

Dagenlang zwierven ze van dorp tot dorp. Alam raakte gescheiden van de rest van zijn gezin en bereikte op zijn eentje de Naf rivier die tussen Myanmar en Bangladesh stroomt. Hij begon te zwemmen en werd opgepikt door vissers uit Bangladesh. Daarna kon hij zijn familie telefonisch bereiken en regelde een boot om hen over te zetten.



Een paar uur na dat telefoontje waagde de familie het erop. "Toen de politie van Myanmar in de gaten kreeg dat mensen de rivier probeerden over te steken, openden ze het vuur", aldus Alam. "De schipper probeerde snel iedereen mee te nemen maar de boot zat overvol en zonk." Op 5 december vernam de man wat er met zijn familie was gebeurd. "Iemand belde me om te zeggen dat het lichaam van mijn zoontje was gevonden. Hij stuurde een foto door. Ik was sprakeloos."



Tijdens de afgelopen maanden zouden naar schatting 34.000 mensen de grens met Bangladesh zijn overgestoken. "Alleen de rivier weet hoeveel Rohingya's er al de dood vonden", zegt een bedroefde Alam. © epa.