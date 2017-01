Limburg neemt afscheid van Kerim (23), die omkwam bij bloedige aanslag in Istanboel

Door: redactie

4/01/17 - 13u30

In het Limburgse Houthalen-Helchteren zijn vanmiddag zo'n 200 familieleden en vrienden samengekomen in de Groene Moskee om afscheid te nemen van Kerim Akyil, de 23-jarige Belg die op oudejaarsnacht om het leven kwam tijdens de aanslag op een nachtclub in Istanbul.