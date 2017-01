Franse minister "verzweeg" honderden autobranden in nacht van oud op nieuw

Door: redactie

4/01/17 - 12u27 Bron: Le Monde

Frans minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux. © afp.

In Frankrijk ligt de minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux onder vuur omdat hij had beweerd dat de jaarwisseling in het land "zonder grote incidenten" was verlopen. Hij zei dat "het aantal in brand gezette wagens" voor het vijfde jaar op rij was afgenomen. Uit onderzoek van de krant Le Monde blijkt dat hij echter andere cijfers gebruikte dan gewoonlijk.

Volgens Le Roux waren er tijdens de nacht van oud op nieuw over heel Frankrijk 650 "verbrande wagens". In werkelijkheid, zo toont de Franse krant Le Monde aan, heeft hij het echter uitsluitend over wagens die zijn aangestoken. En niet de wagens die vernield of beschadigd zijn doordat ze bijvoorbeeld naast een wagen stonden die werd aangestoken. Het totaal aantal vernielde en beschadigde wagens ligt namelijk op 945, zo maakt de krant bekend.



Bovendien had Le Roux het in zijn mededeling over een "voortzetting" van een dalende tendens. Terwijl ook de cijfers die hij aanhaalde al een stijging van 8 procent vertoonden tegenover het jaar voordien, toen 602 wagens werden aangestoken. De stijging is zelfs nog hoger (17,5 procent) als naar het totaal aantal wagens dat vernield of beschadigd is, wordt gekeken. Vorig jaar lag het totaal aantal vernielde wagens namelijk op 804.