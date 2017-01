"Wanneer papa naar het Witte Huis gaat, verhuist Ivanka Trump naar dit stulpje van 5,3 miljoen euro"

Het nieuwe stulpje van Ivanka Trump & co © mris/ afp.

Deze maand neemt Donald Trump zijn intrek in het Witte Huis en het ziet er naar uit dat ook zijn dochter Ivanka met haar gezin een nieuw stulpje in Washington gevonden heeft. Dat meent alvast de Amerikaanse krant 'Washingtonian' te weten.

Bronnen uit de vastgoedwereld verklaren dat de familie in de rijke buurt Kalorama zal gaan wonen. Het landhuis zou zich bovendien vlakbij het huis bevinden waarnaar de Obama's zullen verhuizen eens ze het Witte Huis verlaten.

De riante villa met zes slaapkamers en evenveel badkamers is in december verkocht voor 5,5 miljoen dollar (omgerekend zo'n 5,3 miljoen euro).

Het is vooralsnog onduidelijk of Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner het huis zelf hebben gekocht of dat ze het gaan huren van de nieuwe eigenaar.