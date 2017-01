Het drama van Cindy: "Een wolf beet mijn rechterarm af"

Haar lotgeval choqueerde Duitsland. Op 3 juli 1996 stak de kleine Cindy (toen amper anderhalf jaar oud) haar armpje door het hekwerk van het wolvenverblijf in een dierenpark. De wolven stortten zich op haar en beten haar rechterarmpje af. Ternauwernood kon haar leven nog gered worden. De Duitse krant Bild sprak de jonge vrouw 20 jaar na de feiten. Hoe gaat het nu met het wolvenmeisje?

Cindy (22) leeft met haar vriend Marcel (23) in een kleine woning nabij Leipzig. Wat er 20 jaar geleden met haar gebeurde, heeft haar familie haar verteld en heeft ze op latere leeftijd in oude kranten gelezen. Cindy was nog te jong om zich de tragedie goed te kunnen herinneren. Maar de gevolgen zijn er wel. Op haar achtste kreeg het meisje een armprothese.



Het was 13 uur op 3 juli 1996 in het dierenpark Bischofswerda. Haar mama ging met haar broertje Erik (toen 8 jaar oud) naar de cafetaria. Cindy verdween even uit het blikveld van haar mama. Door het struikgewas kroop ze naar het wolvenverblijf, slechts 15 meter verderop. Vermoedelijk wilde ze de twee dieren gewoon aaien. Maar een wolf viel haar aan. Het kleine meisje schreeuwde het uit.