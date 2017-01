Buren ontdekken via kerstkaart dat vrouw met wie ze al jarenlang gezellig koffie drinken pedofiel is

Koen Van De Sype

Een rondslingerende kerstkaart heeft een 46-jarige pedofiele vrouw uit het Britse Southampton de das omgedaan. Toen buren naar goede gewoonte koffie gingen drinken bij Tracy Lyons, merkte een van hen een kaart op van Circles, een liefdadigheidsorganisatie die helpt bij de rehabilitatie van seksuele delinquenten. Daarop startten ze een zoektocht op het internet.

We waren met enkele buren bij Tracy langsgegaan voor koffie en een babbel, zoals we al jaren deden. En toen trok die kaart mijn aandacht Richard Hurren

"Het was net voor Kerstmis toen ik de ontdekking deed", aldus buurman Richard Hurren, die bevriend was met de vrouw. "We waren met enkele buren bij Tracy langsgegaan voor koffie en een babbel, zoals we al jaren deden. En toen trok die kaart mijn aandacht. Ik googlede 'Circles' en kwam zo te weten wat de organisatie doet. Eerst dacht ik dat ze misschien een slachtoffer was."



Maar toen hij haar achternaam opzocht, kon hij niets vinden. "Vervolgens tikte ik 'seksuele delinquenten Portsmouth' in en vond ik 'Tracy Lyons Portsmouth', met haar foto. Ik herkende haar meteen. We stuurden haar vervolgens via Facebook een bericht dat we wisten wie ze was."