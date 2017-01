Turkse autoriteiten identificeren dader van aanslag in Istanboel

Door: redactie

4/01/17 - 08u37 Bron: AFP

De Turkse autoriteiten hebben de dader van de aanslag van afgelopen weekend in Istanboel officieel geïdentificeerd. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. Details maakte hij niet bekend. De klopjacht op de verdachte houdt intussen aan.

"De persoon die de terreuraanslag in Istanboel pleegde, is geïdentificeerd", aldus Cavusoglu aan het nieuwsagentschap Anadolu. Een naam of identiteit geeft hij nog niet vrij.



De man drong op oudejaarsavond in de populaire club Reina in de stad binnen en schoot er 39 feestvierders dood. Bij de slachtoffers was ook een Belg uit Limburg, Kerim A. (23) uit Houthalen-Helchteren. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).



Echtgenote

Ondanks talrijke arrestaties, onder meer van de echtgenote van de vermoedelijke aanvaller, heeft de Turkse politie tot op heden nog geen doorbraak gemeld. In de stad Izmir zijn volgens het nieuwsagentschap DHA 27 verdachten opgepakt in het onderzoek naar de aanslag. Het aantal arrestaties ligt zo op 43.