IJslands eerste baby uit 1980 baart eerste baby van 2017

Door: redactie

4/01/17 - 06u57 Bron: The Huffington Post

video In 1980 was Katrín Guðjónsdóttir de eerste baby van het jaar in IJsland. Nu, 37 jaar later, heeft ze het land de eerste baby van 2017 geschonken. Het jongetje, wiens naam niet is vrijgegeven, werd 3 minuten na middernacht geboren in het ziekenhuis van Selfoss.