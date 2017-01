Islamitische rebellen bevrijden minstens 130 Filipijnse gevangenen

Door: redactie

4/01/17 - 04u00 Bron: ANP

© reuters.

Bij een aanval door islamistische activisten op een gevangenis in het zuiden van de Filipijnen, zijn afgelopen nacht meer dan 130 gevangenen kunnen ontsnappen. Dat meldt een verantwoordelijke van het detentiecentrum van North Cotabato. Volgens sommige bronnen loopt het aantal ontsnapte gevangenen zelfs op tot 150.

Eén cipier kwam bij de aanval om het leven. Een honderdtal gewapende mannen viel de gevangenis aan, wat leidde tot twee uur van gevechten, waarbij één cipier om het leven kwam en één gevangene gewond raakte.



"Ze wilden hun vrienden in de gevangenis helpen ontsnappen", aldus een bewaker aan de televisiezender ABS-CBN. "De andere gevangenen zagen eveneens hun kans door de zware aanval. Ze stapelden hun beddengoed op om te kunnen ontsnappen."



Moro Nationaal Bevrijdingsfront

De aanval werd uitgevoerd door een splintergroep van het Moro Nationaal Bevrijdingsfront, waarmee de overheid momenteel vredesonderhandelingen voert, aldus de cipier nog. De politie en het leger, die geen informatie wilden vrijgeven over de identiteit van de daders, lieten weten dat ze een klopjacht geopend hebben naar de aanvallers en de ontsnapte gevangenen. Minstens vier gevangenen werden ondertussen weer gevat.



Strijdtoneel

Het eiland Mindanao, in het zuiden van de archipel, is sinds decennia het strijdtoneel van de gewapende islamistische rebellen, waarvan er sommige trouw zweren aan terreurgroep Islamitische Staat.



In augustus voerden strijders van de groep Maute al een aanval uit op een andere gevangenis in het zuiden, waarbij ze acht militanten bevrijdden. Vijftien anderen gevangenen profiteerden toen van de chaos om te ontsnappen.