Trump doorbreekt op 11 januari eindelijk stilzwijgen

4/01/17 - 03u30 Bron: Belga

Donald Trump. © anp.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft via Twitter aangekondigd dat hij op 11 januari zijn eerste persconferentie zal geven in New York. Het is geleden van juli dat Trump nog een persconferentie hield, en de volgende Amerikaanse president heeft dan ook al verschillende keren kritiek gekregen voor zijn zeer beperkt contact met de pers.