"Massamoordenaar Charles Manson in ziekenhuis opgenomen"

Door: redactie

4/01/17 - 01u45 Bron: Reuters

Charles Manson in 1971 en in 2009. © afp.

De beruchte Amerikaanse massamoordenaar Charles Manson is van de gevangenis in Californië overgebracht naar een ziekenhuis. Over de toestand van zijn gezondheid worden echter geen nadere mededelingen gedaan. Dat melden Amerikaanse media.